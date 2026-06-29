Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России

«Важно учитывать, что фактический уровень дохода репетиторов зависит от ряда факторов, опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Кроме того, репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.