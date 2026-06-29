Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России

Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди преподавателей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработки».
По данным аналитиков, за январь и май 2026 года средний предлагаемый доход для репетиторов по физике составил 82,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказались репетиторы по информатике. Им в среднем предлагают 78,26 тыс. рублей в месяц. Третью строчку заняли преподаватели английского языка с доходом 74,34 тыс. рублей.
Также в топ-5 вошли репетиторы по математике и литературе. Средний предлагаемый доход по этим направлениям составил 70,95 тыс. и 69,24 тыс. рублей в месяц соответственно.
«Важно учитывать, что фактический уровень дохода репетиторов зависит от ряда факторов, опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Кроме того, репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.