Ставку подняли до 26,9%: суд обязал банк вернуть заемщику прежние условия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд обязал банк вернуть заемщику сниженную ставку по автокредиту после отказа от дополнительной услуги.
Мужчина оформил кредит на покупку автомобиля на сумму 1,36 млн рублей. При заключении договора банк подключил ему услугу «Управляй легко» стоимостью 446,2 тыс. рублей. По условиям договора она снижала ставку по кредиту до 10,8% годовых, а при отказе от услуги ставка должна была вырасти на 16,1 процентного пункта.
Позже заемщик решил отказаться от услуги и направил заявление в банк. Деньги за нее ему вернули, но ставку по кредиту увеличили до 26,9% годовых.
Мужчина обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора помогли ему с защитой прав потребителя.
Суд признал недействительным пункт договора о повышении ставки при отказе от услуги «Управляй легко» и обязал АО «Газэнергобанк» установить ставку 10,8% годовых с момента заключения договора.
Также в пользу потребителя взыскали 22,5 тыс. рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы. Решение вступило в законную силу.