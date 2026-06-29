Ставку подняли до 26,9%: суд обязал банк вернуть заемщику прежние условия

Мужчина оформил кредит на покупку автомобиля на сумму 1,36 млн рублей. При заключении договора банк подключил ему услугу «Управляй легко» стоимостью 446,2 тыс. рублей. По условиям договора она снижала ставку по кредиту до 10,8% годовых, а при отказе от услуги ставка должна была вырасти на 16,1 процентного пункта.