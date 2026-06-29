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Мужчина ударил жену ножом в живот во время застолья в Хабаровске

В марте 2026 года 59-летний хабаровчанин выпивал со своей женой. В ходе застолья супруги поругались, мужчина взял нож и ударил жену в живот. Благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина выжила. Предварительное следствие проведено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте 2026 года 59-летний хабаровчанин выпивал со своей женой. В ходе застолья супруги поругались, мужчина взял нож и ударил жену в живот. Благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина выжила. Предварительное следствие проведено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.