Мужчина ударил жену ножом в живот во время застолья в Хабаровске

В марте 2026 года 59-летний хабаровчанин выпивал со своей женой. В ходе застолья супруги поругались, мужчина взял нож и ударил жену в живот. Благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина выжила. Предварительное следствие проведено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.