Газон желтеет и сохнет: Названы три роковые ошибки, о которых не знают дачники

Кроме того, важно использовать остро заточенные лезвия. Тупые лезвия не срезают, а рвут траву, оставляя неровные края, которые быстро белеют и сохнут. В летний период Васецкий рекомендовал применять аккумуляторные газонокосилки — они легче бензиновых, тише работают и не перегреваются. В жару участок нужно поливать раз в несколько дней, чтобы влага достигала глубоких слоёв грунта. Однако перед стрижкой трава должна просохнуть — кошение по мокрой траве ведёт к комкованию и повреждению молодых побегов.