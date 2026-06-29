Газон желтеет и сохнет: Названы три роковые ошибки, о которых не знают дачники

Эксперт назвал слишком низкое кошение одной из самых частых причин пожелтения. Короткий срез оголяет почву, влага испаряется моментально, а корни перегреваются. Оптимальная высота травы — не менее 5−7 сантиметров. Косить лучше утром до 10 часов или вечером после 17, чтобы снизить стресс для растений. Также эксперт предостерег от частого кошения — постоянное механическое воздействие истощает корневую систему.
Кроме того, важно использовать остро заточенные лезвия. Тупые лезвия не срезают, а рвут траву, оставляя неровные края, которые быстро белеют и сохнут. В летний период Васецкий рекомендовал применять аккумуляторные газонокосилки — они легче бензиновых, тише работают и не перегреваются. В жару участок нужно поливать раз в несколько дней, чтобы влага достигала глубоких слоёв грунта. Однако перед стрижкой трава должна просохнуть — кошение по мокрой траве ведёт к комкованию и повреждению молодых побегов.
«При этом перед самой стрижкой газон должен успеть просохнуть настолько, чтобы растительность оставалась сухой. Кошение по мокрой траве ведет к комкованию и повреждению молодых побегов, что в итоге оборачивается неравномерным пожелтением», — подытожил специалист.
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