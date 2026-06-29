В Омске студента заманили на пустырь и хладнокровно зарезали

На заброшенной территории у Сыропятского тракта полиция нашла тело пропавшего неделю назад студента в Омске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о подробностях громкого дела, которое сейчас расследуется в Омске.
21 июня в полицию Омска сообщили о пропаже студента. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
Волк подчеркнула, что оперативники выявили группу из семи человек 22−24 лет, входивших в круг общения молодого человека. Они заманили его на пустырь, связали, нанесли ножевые ранения и попытались спрятать тело из корыстных побуждений.
«Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, хладнокровно нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело», — говорится в сообщении от представителя правоохранительных органов.
Волк заявила, что преступники тщательно готовились. Они разработали план и закупили скотч, пакеты и перчатки. Также приняли меры для создания алиби. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, материалы переданы в следственные органы.
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