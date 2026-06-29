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В Омске студента заманили на пустырь и хладнокровно зарезали

В Омске задержаны семь человек по подозрению в убийстве студента.

Источник: Комсомольская правда

На заброшенной территории у Сыропятского тракта полиция нашла тело пропавшего неделю назад студента в Омске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о подробностях громкого дела, которое сейчас расследуется в Омске.

21 июня в полицию Омска сообщили о пропаже студента. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

Волк подчеркнула, что оперативники выявили группу из семи человек 22−24 лет, входивших в круг общения молодого человека. Они заманили его на пустырь, связали, нанесли ножевые ранения и попытались спрятать тело из корыстных побуждений.

«Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, хладнокровно нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело», — говорится в сообщении от представителя правоохранительных органов.

Волк заявила, что преступники тщательно готовились. Они разработали план и закупили скотч, пакеты и перчатки. Также приняли меры для создания алиби. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, материалы переданы в следственные органы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кемерово по подозрению в убийстве школьницы задержали мужчину. Он пытался скрыть следы преступлений, а именно сжечь тело жертвы.

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