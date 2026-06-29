С июля у родителей будут скидки на билеты в музеи по «Пушкинской карте» детей

Раз в сезон по всей стране проходит акция «Веди родителей в музей»: они получают скидку от 10 процентов на посещение учреждений культуры вместе с держателями «Пушкинской карты» — сыном или дочерью. Летняя акция пройдет с 1 июля по 15 августа.