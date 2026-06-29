С июля у родителей будут скидки на билеты в музеи по «Пушкинской карте» детей

Раз в сезон по всей стране проходит акция «Веди родителей в музей»: они получают скидку от 10 процентов на посещение учреждений культуры вместе с держателями «Пушкинской карты» — сыном или дочерью. Летняя акция пройдет с 1 июля по 15 августа.
Увидеть и запомнить.
Картинная галерея Республики Адыгея создана в 1980 году. С тех пор здесь провели более 300 выставок, в том числе картин и скульптур из фондов Российской академии художеств, музеев Абхазии, Северной Осетии, Краснодара.
Были персональные и юбилейные выставки современных художников, экспозиции детского рисунка. Сегодня фонд галереи один из крупнейших на Северном Кавказе.
В галерее действует «Пушкинская карта», по ней школьники и студенты могут ее посещать бесплатно. Увидеть и запомнить шедевры изобразительного искусства.
Три пианино и два баяна.
Детская школа искусств № 3 имени Е. Ф. Гнесиной основана в 1989 году в станице Гостагаевской Краснодарского края. В первый год здесь обучались около 60 детей, сегодня — уже 435.
Открыты музыкальное, хореографическое, изобразительное и театральное отделения. По «Пушкинской карте» школьники и студенты могут посещать открытые уроки.
В прошлом году прошла масштабная модернизация, теперь здесь качественные инструменты и современное оборудование. Школа получила три новых пианино и два баяна, учебные классы оснастили многофункциональными устройствами для печати. Все это создает новую творческую обстановку.
Чтение, общение, творчество.
Павловская центральная библиотека имени Пушкина — одна из старейших в Воронежской области. Она расположена в старинном купеческом особняке — памятнике архитектуры XIX века.
Сегодня библиотека обслуживает более четырех тысяч пользователей. Здесь проводят литературные уроки, презентации книг, творческие встречи, музыкальные вечера. Все мероприятия доступны по «Пушкинской карте».
В прошлом году здесь прошла масштабной модернизация. Появились интерактивный сенсорный стол, компьютеры и ноутбуки, интерактивные шахматы, цифровое пианино, фото- и видеооборудование. Обустроено удобное место для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
Все это превратило библиотеку в современный культурно-образовательный центр. По словам директора библиотеки Ольги Юршиной, теперь здесь не просто удобный зал для чтения, но место для плодотворного общения, самовыражения, творчества.
Справка «РГ».
С прошлого года программа «Пушкинская карта» работает в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья».
На каждую карту государство зачисляет 5000 рублей. Их можно потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Подробнее о программе читайте здесь.