Как на форуме «ШУМ» команда «РГ» учила молодых журналистов работать над текстами

28 июня завершился юбилейный пятый форум «ШУМ. Журналистика» — ежегодное образовательное событие для молодых медиаспециалистов, которое в 2026 году прошло в Калининградской области с 24 по 28 июня. Эксперты обучили участников основам фактчекинга, работе с источниками и честной подаче материалов.
Команда «РГ» провела пять дней на форуме «ШУМ. Журналистика», чтобы передать молодым журналистам главный профессиональный секрет. Трек «Текстовые СМИ» возглавила директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская. Во главе с первым заместителем главного редактора Еленой Березиной, международник Максим Козлов, экономист Кирилл Каштанов и военкор Анна Ковалева отредактировали более 150 текстов, а куратор трека «Цифровой журнал» Ян Горовец запустил онлайн-площадку, которая продолжит работу после форума. О том, как наставники «РГ» учили молодежь отличать факты от фейков и говорить с читателем на чистоту — в репортаже.
Калининградская область: пять дней, которые изменили все.
Поселок Донское на берегу Балтийского моря — место тихое. Пахнет морем, волны шуршат, солнце яркое-яркое, чайки клюют… Казалось бы, о какой активной деятельности может идти речь? Но на площадке форума царила рабочая атмосфера, молодые ребята в оранжевых футболках заполнили все пространство.
Пятый, юбилейный форум «ШУМ» в год 80-летия Калининградской области собрал полторы тысячи молодых медиаспециалистов со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Возраст участников — от 14 до 35 лет. Программа «ШУМ. Журналистика» объединила 300 талантливых молодых людей, которые работали по пяти направлениям: текстовые СМИ, радио и подкасты, видеожурналистика, фотожурналистика, создание цифрового журнала.
И главный вопрос, который здесь решали, звучал так: как работать в журналистике, когда правду подменили фейками, а честность стала дефицитом? Ответы на него искали не просто на лекциях, а в настоящих журналистских баталиях — с дедлайнами, правками и бессонными ночами.
Главный капитал журналиста — не скорость.
«Битва за доверие читателя давным-давно выиграна», — говорит первый заместитель главного редактора «РГ» Елена Березина. «Когда мы говорим о конкретных темах, которые влияют на нашу жизнь, мы обращаемся к официальным СМИ», — добавляет она, чуть помедлив.
Помимо работы с командами, она провела мастер-класс для участников трека «Текстовые СМИ» и приняла участие в сессии «Новые медиа vs традиционные СМИ: кто в ответе за безопасность в цифровую эпоху». Объясняла, как искать темы, работать с источниками — официальными и неофициальными. Говорила: новостная повестка доступна каждому. Но настоящая ценность рождается, когда журналист переходит от «что произошло» к «как» и «почему». Первый уровень раскрывает детали, второй — выстраивает причинно-следственные связи.
Ребята сидят, внимательно слушают. Кто-то делает себе пометки в ноутбуке, кто-то пишет в заметках на телефоне. Кто-то, отложив в сторону гаджеты, пытается вникнуть в каждое слово.
На выступлении она напомнила: «Главный капитал журналиста — доверие читателя, а не скорость. Новые медиа первыми фиксируют событие, их сила в охвате и обратной связи. Традиционные СМИ — это фильтр и арбитр. Их задача — проверять. И в эпоху турбулентности аудитория испытывает информационный голод именно по проверенным данным».
75 человек, пять групп, один принцип.
Куратор направления «Текстовые СМИ» Юлия Шимарская обозначила подход к работе коротко и жестко: «На нашем направлении мы будем писать о сложном. О том, что не помещается в короткий заголовок. Мы будем работать только с проверенными источниками, разбирать темы, которые требуют не громкости, а точности».
75 участников разделили на пять групп. В каждой — по 10−15 человек. Им предстояло за четыре дня превратиться в настоящую редакцию. Без скидок на возраст, без поблажек на «мы же еще учимся». Только жесткое погружение в ритм работы СМИ.
Некоторые участники подходили, делились с экспертами своими переживаниями: «Я никогда не писал в таком жанре. Я не уверен, что у меня получится. А как лучше? Что бы вы посоветовали?». Были и те, кто признавался, что не спал по несколько часов, но не для того, чтобы их пожалели, а чтобы показать искреннее желание научиться и перенять опыт: «Мы писали, переписывали несколько раз, вносили правки. Мы хотели создать качественный материал, и вроде получилось». Никто не останавливался на достигнутом, все хотели сделать еще лучше.
В рамках программы эксперты, каждый в рамках своей сферы, провели с участниками несколько занятий:
Собственный корреспондент отдела международной информации «РГ» Максим Козлов рассказывал о трудностях работы международного журналиста в эпоху фейков. О том, как отличить факт от манипуляции, когда вокруг — сплошной шум. Корреспондент отдела экономики Кирилл Каштанов учил писать о финансах просто — так, чтобы читатель не запутался в цифрах и не закрыл статью на первой же строчке. Он показывал на примерах, как делать сложные экономические темы доступными для массовой аудитории. А военный корреспондент «РГ» Анна Ковалева говорила о другом. О том, что журналистика в горячих точках — это не про адреналин и романтику. Это про ответственность. Про то, что слово может быть не менее важным, чем военная аптечка. И про то, как говорить о героях спецоперации и патриотизме без пафоса — так, чтобы люди слышали и верили.
Во время выступления Анны зал буквально замер. Ребята прониклись искренними историями из жизни военкора. А потом море вопросов… Были и те, кто захотел связать свою жизнь именно с этой профессией.
Отдельного внимания заслуживали лекции-провокации самой Юлии Шимарской. Первая тема о персональном бренде журналиста затронула и начинающих свою карьеру, и тех, кто считает себя уже успешным и зрелым игроком медиарынка. Разговор получился жестким: о том, почему хороший текст больше не «находит» своего читателя сам по себе, почему винить алгоритмы удобно, но бессмысленно, и почему позиция и репутация — то, что делает журналиста успешным. Ребята слушали без привычных пометок в телефоне. Потом долго не расходились.
Вторая лекция о медиаметриках сломала еще один стереотип. Шимарская открыла реальный дашборд редакции и показала, как всего несколько метрик могут рассказать, где журналист теряет своего читателя и как обратить эти знания в точку роста. «Журналист знает две метрики — просмотры и лайки. Маркетолог работает с сорока. При этом оба хотят, чтобы тексты редакции читали», — объясняла она, пока участники разбирали аналитику. Многие делали это впервые.
155 текстов за четыре дня.
Параллельно начальник отдела маркетинга и развития «РГ Медиа» Ян Горовец руководил треком «Цифровой журнал». Там публиковали готовые статьи. У Яна была четырехдневная лаборатория полного цикла: от концепции текста до финальной публикации.
«Стресс, неопределенность — все это ведет к успеху журналиста, — признался он на закрытии. — И площадка такая, как “ШУМ”, позволяет получить это в полном формате».
Итогом работы стал единый цифровой журнал на сайте форума. За четыре дня в редакцию и организаторам поступило более 450 материалов: тексты, фото, видео, подкасты. Всего опубликовано сотни материалов. Только на блоке текстовых СМИ участники сделали больше 150 текстов — ровно 155 опубликованных статей, каждая из которых прошла редактуру и вычитку.
Жизнь после форума: цифровой журнал продолжает работу.
На закрытии Елена Березина сказала участникам то, что они запомнят надолго: «Вы потрясающие, вы невероятные. Работы у вас очень клевые. Очень зрелые, очень искренние, очень трогательные».
А затем последовали «обнимашки», ребята, не сдерживая слез, выражали благодарность своим старшим коллегам, которые всего за пять дней постарались передать накопленный годами бесценный опыт.
А потом молодые участники поставили рекорд — уровень шума на сцене достиг 130 децибел. Громко хлопали, кричали, благодарили организаторов, волонтеров. Шумели так, что казалось, слышно было за пределами поселка Донское. Никто не хотел расставаться. И в этом шуме — в самом прямом, физическом смысле — было что-то важное. Молодые авторы, которые только учатся писать правду. Которые хотят, чтобы их услышали. И которые, кажется, понимают: слово в журналистике — это не просто звук. Это ответственность.
Форум «ШУМ. Журналистика» завершился 28 июня — в День молодежи России. Но цифровой журнал будет жить. До конца года на сайте будут появляться новые тексты.
А значит, 155 текстов, которые родились на берегу Балтийского моря, не канут в Лету. Они останутся. Их будут читать. Будут помнить. И, может быть, однажды кто-то из этих ребят в оранжевых футболках напишет текст, который спасет чью-то жизнь. Или хотя бы заставит задуматься. А это уже не мало.