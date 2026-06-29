Как на форуме «ШУМ» команда «РГ» учила молодых журналистов работать над текстами

Собственный корреспондент отдела международной информации «РГ» Максим Козлов рассказывал о трудностях работы международного журналиста в эпоху фейков. О том, как отличить факт от манипуляции, когда вокруг — сплошной шум. Корреспондент отдела экономики Кирилл Каштанов учил писать о финансах просто — так, чтобы читатель не запутался в цифрах и не закрыл статью на первой же строчке. Он показывал на примерах, как делать сложные экономические темы доступными для массовой аудитории. А военный корреспондент «РГ» Анна Ковалева говорила о другом. О том, что журналистика в горячих точках — это не про адреналин и романтику. Это про ответственность. Про то, что слово может быть не менее важным, чем военная аптечка. И про то, как говорить о героях спецоперации и патриотизме без пафоса — так, чтобы люди слышали и верили.