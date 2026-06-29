Самые доступные новостройки эксперты нашли в Челябинске, а просторные — в Тюмени

Рынок жилья тихо сменил модель: переключился из режима «все дорожает, бери сейчас» в режим, где важнее, что и у кого вы покупаете. По оценкам ДОМ РФ, к моменту сдачи многоэтажек нераспроданными остаются около четверти квартир. Для покупателя это, как ни странно, хорошая новость: в городах, где «навес» высокий, есть выбор, пространство для торга и скидок. Часто готовые квартиры продаются по цене котлована или не сильно дороже.