Самые доступные новостройки эксперты нашли в Челябинске, а просторные — в Тюмени

В мае Екатеринбург замкнул тройку лидеров среди крупных городов России по количеству лотов в сделках с новостройками, уступив только Москве и Петербургу. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, всего местные девелоперы продали 1,2 тысячи квартир по средней цене 8,6 миллиона рублей.
Объем нереализованных остатков жилья при этом остается высоким — около 65 тысяч объектов, из которых введены в эксплуатацию примерно 5 000. Текущие сложности не останавливают компании от запуска новых проектов — объем вывода площадей на рынок в 2026 году превышает рыночную реализацию, также широк выбор квартир в домах, которые сдаются через 2−3 года.
На втором месте символического рейтинга оказалась Тюмень, которая статуса миллионника пока не имеет, но строит активнее некоторых мегаполисов. В конце весны там реализовали 0,8 тысячи квартир при средней стоимости 7,7 миллиона рублей.
Административный центр Прикамья по количеству проданного жилья отстал практически вдвое: 0,5 тысячи лотов. При этом цены на пермские новостройки «кусаются»: 8,3 миллиона рублей за квартиру. Самые доступные варианты на Большом Урале эксперты обнаружили в Челябинске: там можно было приобрести объект за семь миллионов. Правда, выбор невелик: всего 0,3 тысячи реализованных квартир.
Во всех городах, кроме Тюмени, средняя площадь нового жилья составила 47−48 квадратных метров, и только сибиряки расщедрились на целых 52 «квадрата». Из 14 региональных центров, попавших в статистику, наиболее дешевые лоты предлагали в Волгограде, в среднем по шесть миллионов рублей. Самые дорогие — в Казани и Нижнем Новгороде: 13 и 10 миллионов рублей соответственно.
Мнение.
Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов:
— Май традиционно не лучший месяц для продаж, хотя внешний контекст позволял рассчитывать на более высокие показатели, ведь с 1 июля условия по семейной ипотеке должны ухудшиться, особенно у семей с одним ребенком. Но кое-какое оживление почувствовалось лишь в июне. Такая реакция говорит о том, что резервы целевой аудитории исчерпались еще раньше. По рыночным же программам снижение ставок происходит медленно.
Рынок жилья тихо сменил модель: переключился из режима «все дорожает, бери сейчас» в режим, где важнее, что и у кого вы покупаете. По оценкам ДОМ РФ, к моменту сдачи многоэтажек нераспроданными остаются около четверти квартир. Для покупателя это, как ни странно, хорошая новость: в городах, где «навес» высокий, есть выбор, пространство для торга и скидок. Часто готовые квартиры продаются по цене котлована или не сильно дороже.
Еще одна важная точка — с 1 октября ужесточаются банковские правила финансирования стройки, из-за этого часть новых проектов может не стартовать. Отрасль перестала быть золотой жилой, сегодня это конкурентный бизнес, где выживают те, кто умеет делать хороший продукт при разумных затратах и держать репутацию. Следующий цикл роста, вероятно, страна будет искать в сырье, логистике и развитии восточных регионов, а сектор новостроек станет обеспечивающим.