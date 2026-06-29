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Уимблдон 2026: когда и против кого играет россиянка Мирра Андреева?

Травяной турнир «Большого шлема» — Уимблдон 2026 — начинается сегодня, 29 июня.

Травяной турнир «Большого шлема» — Уимблдон 2026 — начинается сегодня, 29 июня.

Травяной турнир «Большого шлема» — Уимблдон 2026 — начинается сегодня, 29 июня. Когда, во сколько и против кого будет играть победительница «Ролан Гаррос» 2026 российская теннисистка Мирра Андреева?

19-летняя Мирра Андреева, занимающая 5-ю строчку в рейтинге WTA, выйдет на корт Уимблдона 2026 сегодня, 29 июня. Турнир начнётся в 18:30 по московскому времени. Российскому теннисному чуду предстоит сразиться с 34-летней полькой Магдой Линетт (58-е место в рейтинге WTA).

Матч обещает быть жарким: Магда — опытная и дерзкая спортсменка, умеющая запутать соперника. На Олимпиаде 2024 в Париже ей удалось обыграть Мирру со счётом 6:3, 6:4. Но навязать свою игру Андреевой на Уимблдоне ей будет непросто: в 2026 россиянка показывает уверенный, напористый и по-настоящему взрослый теннис.

Мирра Андреева лидирует в списке лучших теннисисток сезона. За её плечами — блестящая победа на Открытом чемпионате Франции 2026 в Париже над соотечественницей Магды Линетт Майей Хвалиньской.

Напомним, ранее знакомая семьи Андреевых рассказала, как Мирра начинала играть в теннис в Красноярске.

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