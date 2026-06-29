Уимблдон 2026: когда и против кого играет россиянка Мирра Андреева?

Матч обещает быть жарким: Магда — опытная и дерзкая спортсменка, умеющая запутать соперника. На Олимпиаде 2024 в Париже ей удалось обыграть Мирру со счётом 6:3, 6:4. Но навязать свою игру Андреевой на Уимблдоне ей будет непросто: в 2026 россиянка показывает уверенный, напористый и по-настоящему взрослый теннис.