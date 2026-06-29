В Воронежской области выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов по трем предметам

Интерес к химии и биологии у Даши от родителей: отец работает инженером на Нововоронежской АЭС, девушка хочет стать врачом, как ее мама, которая уже почти три десятка лет работает в райбольнице. И поэтому Даша мечтает поступить в Российский национальный исследовательский медуниверситет имени Пирогова.