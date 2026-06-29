Глеб Никитин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Как отметил Глеб Никитин, специалисты нижегородских верфей и конструкторских бюро — инженеры, конструкторы, рабочие и другие профильные кадры — успешно воплощают в жизнь высокотехнологичные и сложные проекты. При этом они бережно сохраняют и развивают наследие выдающихся деятелей отрасли, среди которых — Ростислав Алексеев, Сергей Волков и другие мастера своего дела.