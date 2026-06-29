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Глеб Никитин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Как отметил губернатор Нижегородской области, специалисты нижегородских верфей и конструкторских бюро — инженеры, конструкторы, рабочие и другие профильные кадры — успешно воплощают в жизнь высокотехнологичные и сложные проекты.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин адресовал тёплые поздравления представителям судостроительной сферы — работникам предприятий, ветеранам и кораблестроителям — в честь их профессионального праздника. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Губернатор подчеркнул, что расположение Нижнего Новгорода в месте слияния Оки и Волги с давних времён служило мощным стимулом для становления судоходства и развития кораблестроения. Реки на протяжении столетий выполняли роль ключевых транспортных маршрутов, а судостроительная отрасль прочно закрепилась в числе важнейших направлений региональной промышленности.

Сегодня предприятия Нижегородской области выпускают широкий спектр судов: от пассажирских теплоходов и танкеров до современных сухогрузов, краболовов‑процессоров и судов на подводных крыльях. Производственные мощности региона позволяют реализовывать проекты в полном объёме — начиная с этапа проектирования и заканчивая передачей готового судна заказчику.

Как отметил Глеб Никитин, специалисты нижегородских верфей и конструкторских бюро — инженеры, конструкторы, рабочие и другие профильные кадры — успешно воплощают в жизнь высокотехнологичные и сложные проекты. При этом они бережно сохраняют и развивают наследие выдающихся деятелей отрасли, среди которых — Ростислав Алексеев, Сергей Волков и другие мастера своего дела.

В завершение губернатор выразил работникам судостроения искренние пожелания дальнейших успехов в профессии, устойчивой загрузки предприятий, крепкого здоровья и личного благополучия.

Ранее китайские двигатели вытеснили нижегородские разработки. Российские производители судовых двигателей пока не могут конкурировать с китайскими брендами.