Глеб Никитин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Глава Нижегородской области Глеб Никитин адресовал тёплые поздравления представителям судостроительной сферы — работникам предприятий, ветеранам и кораблестроителям — в честь их профессионального праздника. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Губернатор подчеркнул, что расположение Нижнего Новгорода в месте слияния Оки и Волги с давних времён служило мощным стимулом для становления судоходства и развития кораблестроения. Реки на протяжении столетий выполняли роль ключевых транспортных маршрутов, а судостроительная отрасль прочно закрепилась в числе важнейших направлений региональной промышленности.
Сегодня предприятия Нижегородской области выпускают широкий спектр судов: от пассажирских теплоходов и танкеров до современных сухогрузов, краболовов‑процессоров и судов на подводных крыльях. Производственные мощности региона позволяют реализовывать проекты в полном объёме — начиная с этапа проектирования и заканчивая передачей готового судна заказчику.
Как отметил Глеб Никитин, специалисты нижегородских верфей и конструкторских бюро — инженеры, конструкторы, рабочие и другие профильные кадры — успешно воплощают в жизнь высокотехнологичные и сложные проекты. При этом они бережно сохраняют и развивают наследие выдающихся деятелей отрасли, среди которых — Ростислав Алексеев, Сергей Волков и другие мастера своего дела.
В завершение губернатор выразил работникам судостроения искренние пожелания дальнейших успехов в профессии, устойчивой загрузки предприятий, крепкого здоровья и личного благополучия.
Ранее китайские двигатели вытеснили нижегородские разработки. Российские производители судовых двигателей пока не могут конкурировать с китайскими брендами.