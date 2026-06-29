Крымский мост 29 июня: 1400 машин ждут проезда в пробке

«07:00 В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств», — отметили в инфоцентре.
Там уточнили, что водителям со стороны Тамани придется ждать около трех часов. Со стороны Керчи время ожидания меньше — примерно два часа.
Добавим, что ранее проезд по Крымскому мосту временно закрывали. Ограничение действовало почти пять часов.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше