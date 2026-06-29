Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост 29 июня: 1400 машин ждут проезда в пробке

Утром 29 июня на подходах к Крымскому мосту скопилось 1400 машин. Об этом сообщили в инфоцентре, который отслеживает ситуацию на трассах, ведущих к переправе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«07:00 В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств», — отметили в инфоцентре.

Там уточнили, что водителям со стороны Тамани придется ждать около трех часов. Со стороны Керчи время ожидания меньше — примерно два часа.

Добавим, что ранее проезд по Крымскому мосту временно закрывали. Ограничение действовало почти пять часов.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше