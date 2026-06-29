В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на резиновой лодке

«Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погиб», — говорится в сообщении.