В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на резиновой лодке

КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Житель Абакана погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края, его жена смогла зацепиться за дерево и была спасена проплывающими мимо туристами, сообщает ГСУ СК региона.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье во время сплава супружеской пары из Абакана по рекам Кизир и Туба на резиновой лодке.
«Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погиб», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.