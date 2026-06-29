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В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на резиновой лодке

В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава по реке, жену спасли туристы.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Житель Абакана погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края, его жена смогла зацепиться за дерево и была спасена проплывающими мимо туристами, сообщает ГСУ СК региона.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье во время сплава супружеской пары из Абакана по рекам Кизир и Туба на резиновой лодке.

«Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погиб», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.