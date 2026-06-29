Украинцев призвали готовиться к отключениям света из-за жары

Глава энергетической компании Украины Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев об отключении света из-за аномальной жары.
Каждые три градуса потепления в Киеве, как пояснил Коваленко, вызывают дополнительную нагрузку на энергосистему порядка 100 мегаватт. Это связано с тем, что потребность в охлаждении возрастает повсеместно — от домашних кондиционеров до мощных систем в офисах, магазинах, торговых центрах и на промышленных объектах.
«Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям», — написал он в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее венгерская метеорологическая служба HungaroMet сообщила, что 28 июня в Будапеште был зафиксирован температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 40 градусов Цельсия, что является самым высоким показателем для этой даты с начала регулярных наблюдений в 1870 году.
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