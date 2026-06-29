Украинцев призвали готовиться к отключениям света из-за жары

«Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям», — написал он в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).