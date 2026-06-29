Волгоградская Дубовка обогнала южные курорты по цене размещения в отеле

Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ для бронирования билетов, Дубовка расположилась на 6 позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на двое суток. Стоимость размещения почти 7,7 тыс. рублей за ночь.
Ценник на услуги отелей малого города Волгоградской области оставил позади курортные сёла: село Оленевка в Крыму, где стоимость ночи — 7,6 тыс. рублей, Бжид в Краснодарском крае — 7,5 тыс. рублей, город Пионерский в Калининграде — 7,4 тыс. рублей и посёлок Каменномостский в Адыгее — 7,3 тыс. рублей.
Отметим, первые строчки рейтинга заняли Архыз в Карачаево-Черкесии — 10,1 тыс. рублей за ночёвку, Осташков в Тверской области — 10 тыс. рублей, Зеленоградск — 9,3 тыс. рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102».