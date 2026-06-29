Депутат ГД Разворотнева: ипотека зашла в тупик, нужна новая жилищная политика

Ситуация на рынке ипотеки в России зашла в тупик, и стране необходима смена жилищной политики. Такое мнение в беседе с RTVI высказала Светлана Разворотнева, зампред думского комитета по строительству и ЖКХ. Так она отреагировала на планы властей сократить срок действия льготной семейной ипотеки с нынешнего до 15 лет. По словам депутата, корень проблем — в высокой ключевой ставке. Именно она заставляет государство тратить все больше на субсидирование кредитов. Если бы ставка снизилась, это могло бы кардинально изменить ситуацию.