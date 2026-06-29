Отключение ЖКХ в Нижнем Новгороде 29 июня: список домов без света и ГВС

Кроме того, в двух районах города ограничат подачу горячего водоснабжения. В Канавинском районе без горячей воды останутся жители дома № 3 по улице Сергея Есенина (с 09:00 до 14:00). В Советском районе кратковременное отключение затронет дом № 11 по улице Адмирала Васюнина.