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Отключение ЖКХ в Нижнем Новгороде 29 июня: список домов без света и ГВС

Отключения затронут три района Нижнего Новгорода.

Источник: Время

В понедельник, 29 июня, на коммунальных сетях Нижнего Новгорода пройдут плановые технические работы.

Как сообщает Управление ГОЧС, профилактические мероприятия затронут жителей нескольких улиц. На время проведения ремонтов коммунальные ресурсы будут временно недоступны.

Специалисты обесточат жилые дома в Автозаводском районе. Электричества не будет с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Веденяпина, 1Б, а также ул. Фучика, д. 3 и 5.

Кроме того, в двух районах города ограничат подачу горячего водоснабжения. В Канавинском районе без горячей воды останутся жители дома № 3 по улице Сергея Есенина (с 09:00 до 14:00). В Советском районе кратковременное отключение затронет дом № 11 по улице Адмирала Васюнина.

Все работы проводятся в рамках подготовки городской инфраструктуры к стабильной работе. Коммунальные службы обещают вернуть свет и воду сразу после завершения планового ремонта.