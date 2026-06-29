В Европе за неделю из-за аномальной жары погибли более 1,3 тыс. человек

В конце июня — начале июля 2025 года в 12 крупнейших городах Европы из-за аномальной жары умерли около 2,3 тыс. человек. По оценке ученых, примерно 1,5 тыс. этих смертей было связано с последствиями глобального потепления. Наибольшее число из них зафиксировали в Милане, Лондоне, Париже и Барселоне. По данным исследования, 88% погибших были старше 65 лет.