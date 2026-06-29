В Европе за неделю из-за аномальной жары погибли более 1,3 тыс. человек

В Европе с 21 июня зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев «избыточной смертности», связанных с экстремальной жарой. Об этом в соцсети Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Европа, отметил он, является самым быстро нагревающимся континентом, где температура растет вдвое быстрее среднемировых показателей. Сейчас около 150 млн человек живут в условиях экстремальной жары, закрываются школы, а энергосистемы испытывают повышенную нагрузку.
В конце июня аномальная жара охватила ряд европейских стран, включая Францию, Испанию, Италию, Великобританию и Германию. По данным Reuters, причиной экстремально высоких температур стал так называемый омега-блок — атмосферное явление, при котором горячий воздух надолго задерживается над регионом.
Глава ВОЗ отметил, что из-за изменения климата и глобального потепления волны жары, которые раньше происходили «раз в поколение», теперь наблюдаются почти ежегодно.
«Тепловой стресс часто называют тихим убийцей, и европейские дома, рабочие места и школы не рассчитаны на такие температуры», — добавил он.
В конце июня — начале июля 2025 года в 12 крупнейших городах Европы из-за аномальной жары умерли около 2,3 тыс. человек. По оценке ученых, примерно 1,5 тыс. этих смертей было связано с последствиями глобального потепления. Наибольшее число из них зафиксировали в Милане, Лондоне, Париже и Барселоне. По данным исследования, 88% погибших были старше 65 лет.
Эксперты тогда, как и Гебрейесус, назвали жару «тихим убийцей», отметив, что повышение температуры даже на два-три градуса может существенно увеличить смертность, в то время как средние показатели в некоторых европейских городах выросли на четыре градуса.
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