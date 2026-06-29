В минусинском Цыганском болоте из подтопленных участков расселят пять домов

До конца 2026 года в минусинском микрорайоне Цыганское болото расселят пять аварийных домов площадью около 250 «квадратов» из зоны подтопления грунтовыми водами. В Министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края добавили, что для девяти человек приобретут пять квартир.
Еще в 2019—2020 годах большое количество осадков привело к резкому подъему уровня грунтовых вод на территории микрорайона. В итоге из-за переувлажнения начали разрушаться фундамент и несущие стены жилых зданий.
В ведомстве добавили, что расселение проводят в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».
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