Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минусинском Цыганском болоте из подтопленных участков расселят пять домов

В Минусинске из подтопленных участков расселят еще пять аварийных домов.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2026 года в минусинском микрорайоне Цыганское болото расселят пять аварийных домов площадью около 250 «квадратов» из зоны подтопления грунтовыми водами. В Министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края добавили, что для девяти человек приобретут пять квартир.

Еще в 2019—2020 годах большое количество осадков привело к резкому подъему уровня грунтовых вод на территории микрорайона. В итоге из-за переувлажнения начали разрушаться фундамент и несущие стены жилых зданий.

В ведомстве добавили, что расселение проводят в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

Ранее мы писали, что в Ермаковском районе сельская учительница сломала руку на территории школы.