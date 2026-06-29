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С 1 июля в России вступают в силу новые законы: что изменится

С началом июля в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом и наведение порядка в миграционной сфере. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости.

Источник: Life.ru

Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних: законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей, чтобы уберечь подрастающее поколение от вовлечения в сомнительные схемы.

Перемены затронули и приезжих. В рамках обновления политики безопасности государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей, на временное проживание — до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. По словам Володина, эти решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране.

Ранее законодатели уже усилили наказания за фиктивные справки об отсутствии заболеваний и уклонение от медосмотров. Параллельно вводятся барьеры для мошенничества с недвижимостью: регистрация прав через электронную подпись теперь требует подтверждения личности владельца через биометрическую систему.

Наводят порядок и в транспортных услугах. Для посредников, незаконно перепродающих билеты на поезда, установлены серьёзные штрафы — до 500 тысяч рублей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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