С 1 июля в России вступают в силу новые законы: что изменится

Перемены затронули и приезжих. В рамках обновления политики безопасности государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей, на временное проживание — до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. По словам Володина, эти решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране.