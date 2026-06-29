В Волгоградской области выставили на торги двухэтажные развалины

В Клетском районе Волгоградской области продают нежилое двухэтажное здание, а точнее то, что от него осталось. По данным сайта торгов, предлагается приобрести недвижимость площадью 648 квадратных метров, расположенную на участке 1394 квадратов по адресу ул. Микрорайон, 15.