Жительнице СКО отказались возвращать предоплату в 135 тыс. тенге за домик у озера

На официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК появилась информация о том, что в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области обратилась жительница региона с просьбой помочь вернуть предоплату за бронирование домика на базе отдыха на озере Имантау.