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Жительнице СКО отказались возвращать предоплату в 135 тыс. тенге за домик у озера

Жительница Северо-Казахстанской области внесла предоплату за домик на базе отдыха на озере Имантау, которую ей отказались возвращать, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жительница СКО вернула предоплату за бронирование домика на базе отдыха

На официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК появилась информация о том, что в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области обратилась жительница региона с просьбой помочь вернуть предоплату за бронирование домика на базе отдыха на озере Имантау.

Согласно предоставленным данным, за три дня до заезда потребитель отказалась от бронирования и расторгла договор в соответствии со статьёй 686 Гражданского кодекса РК. Однако предприниматель удержал всю сумму предоплаты в размере 135 тысяч тенге, не предоставив подтверждения понесённых расходов.

После обращения женщины специалисты департамента провели работу с представителем базы отдыха и разъяснили требования действующего законодательства. В результате спор удалось урегулировать в досудебном порядке — 135 тысяч тенге были полностью возвращены потребителю.