В Пермском крае 29 июня ожидаются сильные ливни и возможны паводки

29 июня 2026 года на территории 22 муниципалитетов Пермского края прогнозируются опасные погодные условия. По данным синоптиков, регион окажется под влиянием очень сильных дождей и ливней.
Из-за обильных осадков возрастает риск происшествий на водоемах и туристических маршрутах. Также ожидается резкий подъем уровня воды в реках с возможным формированием дождевых паводков.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Во время сильного дождя не следует спускаться в подземные переходы и находиться в низинах. Не стоит укрываться под деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами.
Водителям советуют при ухудшении погоды остановиться в безопасном месте и дождаться окончания ливня. Не пытайтесь проезжать через затопленные участки дорог. Если автомобиль оказался в зоне подтопления, необходимо покинуть его и перейти на возвышенное место.