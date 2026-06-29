В Пермском крае 29 июня ожидаются сильные ливни и возможны паводки

Водителям советуют при ухудшении погоды остановиться в безопасном месте и дождаться окончания ливня. Не пытайтесь проезжать через затопленные участки дорог. Если автомобиль оказался в зоне подтопления, необходимо покинуть его и перейти на возвышенное место.