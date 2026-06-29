Для москвичей открыли школу по отказу от курения и вейпинга

В Москве на базе научно-практического центра наркологии начала работу первая школа, специализирующаяся на оказании помощи в отказе от курения, включая употребление вейпов. Проект уже принял первых 30 пациентов, сообщил главный нарколог города Антон Масякин.
«Мы организовали первую московскую школу по борьбе с курением и вейпами. Готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку. Это работа с квалифицированными наркологами, психологами, психотерапевтами и иглорефлексотерапевтами. Любой человек получит там помощь, учитывая индивидуальные особенности организма и психологического состояния», — отметил Масякин.
По его словам, из числа первых 30 пациентов более 10 человек успешно завершили программу. Нарколог подчеркнул, что одной из ключевых проблем является недооценка обществом, особенно подростками, рисков, связанных с вейпингом. Привлекательный вкус и запах электронных сигарет создают ложное ощущение безопасности, скрывая доказанные угрозы для здоровья. «В вейпах содержатся более токсичные вещества, например формальдегиды, чем в обычных сигаретах. Кроме того, вейпы употребляются на протяжении длительного времени, что приводит к значительному увеличению нагрузки вредных веществ на организм», — пояснил он.
Масякин добавил, что количество обращений в Московский научно-практический центр наркологии по поводу зависимости от вейпов исчисляется десятками ежемесячно, что в масштабах года выливается в сотни случаев. Он призвал к более серьезному отношению к этой проблеме.
Напомним, ранее на полях Петербургского международного экономического форума руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил о введении новых ограничений для вейпов. Среди них — регламентация объема жидкости и максимального срока годности, а также запрет на производство устройств в форме пищевых продуктов, игрушек, животных и нанесение на упаковку изображений еды, напитков или анимационных персонажей.
(фото на главной ArthurHidden с Magnific).