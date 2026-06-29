Для москвичей открыли школу по отказу от курения и вейпинга

По его словам, из числа первых 30 пациентов более 10 человек успешно завершили программу. Нарколог подчеркнул, что одной из ключевых проблем является недооценка обществом, особенно подростками, рисков, связанных с вейпингом. Привлекательный вкус и запах электронных сигарет создают ложное ощущение безопасности, скрывая доказанные угрозы для здоровья. «В вейпах содержатся более токсичные вещества, например формальдегиды, чем в обычных сигаретах. Кроме того, вейпы употребляются на протяжении длительного времени, что приводит к значительному увеличению нагрузки вредных веществ на организм», — пояснил он.