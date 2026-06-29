Дворники и чиновники: нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей из Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какая карьера для детей кажется им наименее привлекательной.
Лидером антирейтинга стала работа дворника — этот вариант пугает 13% участников исследования. На второй строчке оказались различные рабочие специальности (11%). Третье место разделили государственная служба и силовые структуры: против карьеры чиновника или полицейского для своих детей высказались по 9% горожан.
Также в список нежелательных сфер вошли торговля и клининг (по 7%), педагогика (6%) и военная служба (5%). По 4% набрали профессии медика, бухгалтера, блогера, водителя и менеджера.
Аналитики отметили разницу в страхах отцов и матерей. Мужчины сильнее переживают, что дети уйдут в чиновники, полицию или за руль.
Женщины чаще боятся низкоквалифицированного труда (подсобные рабочие, уборщики, продавцы) или рутинной офисной работы (бухгалтерия).
При этом 14% нижегородцев готовы полностью одобрить любое решение своего ребенка. Интересно, что матери демонстрируют большую гибкость в этом вопросе, чем отцы — 16% против 11%.
Ранее сообщалось, что рейтинг самых скучных профессий составили в Нижнем Новгороде.