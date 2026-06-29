Дворники и чиновники: нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей

Лидером антирейтинга стала работа дворника — этот вариант пугает 13% участников исследования. На второй строчке оказались различные рабочие специальности (11%). Третье место разделили государственная служба и силовые структуры: против карьеры чиновника или полицейского для своих детей высказались по 9% горожан.