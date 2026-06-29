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Дворники и чиновники: нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей

14% нижегородцев готовы полностью одобрить любое решение своего ребенка.

Источник: Время

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей из Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какая карьера для детей кажется им наименее привлекательной.

Лидером антирейтинга стала работа дворника — этот вариант пугает 13% участников исследования. На второй строчке оказались различные рабочие специальности (11%). Третье место разделили государственная служба и силовые структуры: против карьеры чиновника или полицейского для своих детей высказались по 9% горожан.

Также в список нежелательных сфер вошли торговля и клининг (по 7%), педагогика (6%) и военная служба (5%). По 4% набрали профессии медика, бухгалтера, блогера, водителя и менеджера.

Аналитики отметили разницу в страхах отцов и матерей. Мужчины сильнее переживают, что дети уйдут в чиновники, полицию или за руль.

Женщины чаще боятся низкоквалифицированного труда (подсобные рабочие, уборщики, продавцы) или рутинной офисной работы (бухгалтерия).

При этом 14% нижегородцев готовы полностью одобрить любое решение своего ребенка. Интересно, что матери демонстрируют большую гибкость в этом вопросе, чем отцы — 16% против 11%.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых скучных профессий составили в Нижнем Новгороде.