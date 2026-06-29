В Хабаровске строят «Дальневосточный квартал» с 24-этажками и школами

В микрорайоне в Железнодорожном районе на участке площадью 128 гектаров планируется строительство 700−800 тысяч квадратных метров жилья. Первые два 24-этажных дома планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, при этом их строительная готовность должна появиться уже в этом году.