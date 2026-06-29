В Хабаровске строят «Дальневосточный квартал» с 24-этажками и школами

В Хабаровске по поручению Президента реализуют проект комплексной застройки «Дальневосточный квартал», где планируют возвести жильё, социальную инфраструктуру и инженерные сети, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В микрорайоне в Железнодорожном районе на участке площадью 128 гектаров планируется строительство 700−800 тысяч квадратных метров жилья. Первые два 24-этажных дома планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, при этом их строительная готовность должна появиться уже в этом году.
Проект предусматривает также строительство семи детских садов на 2 040 мест, трёх школ на 3 400 мест и поликлиники на 400 посещений в смену. Для подключения будущих домов и соцобъектов к сетям выделена президентская единая субсидия в размере 5,9 млрд рублей.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время объезда стройплощадок отметил, что проект имеет стратегическое значение для региона и должен стать основой нового городского района.
По словам главы региона, в комплекс входит не только жильё по льготной ипотеке, но и вся необходимая социальная инфраструктура для семей, а строительство ведётся с опережением графика.
Отдельно отмечается, что первый этап проекта уже стартовал в мае и предусматривает строительство 312 тысяч квадратных метров жилья, часть которого будет направлена на социальные нужды края.