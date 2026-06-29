РПЦ попросит смягчить приговор девушке за кальян на куличе

В апреле сотрудница московского бара опубликовала ролик с кальяном на куличе. Против нее завели дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). В 2025 году женщину уже осудили на три года условно за наркотики. Суд отменил условное наказание и назначил реальный срок.