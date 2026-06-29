ЖКХ обратилось к белорусам из-за полива участков в жаркую погоду

Но есть и другие причины снижения давления. В жаркую погоду и белорусы, и предприятия расходуют значительно больше воды — для питья, работы систем кондиционирования, полива участков. По этой причине общий расход превышает проектную мощность насосных станций, а это ведет к падению напора в магистрали.