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ЖКХ обратилось к белорусам из-за полива участков в жаркую погоду

ЖКХ обратилось к белорусам с заявлением из-за воды в жаркую погоду.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ Брестской области обратилось к белорусам из-за полива участков в жаркую погоду.

В период жары, которая установилась в Беларуси, возможно снижение давления в сети водоснабжения. В часы пик коммунальщики делают это специально, заполняют резервуары для обеспечения стабильной подачи воды днем.

Но есть и другие причины снижения давления. В жаркую погоду и белорусы, и предприятия расходуют значительно больше воды — для питья, работы систем кондиционирования, полива участков. По этой причине общий расход превышает проектную мощность насосных станций, а это ведет к падению напора в магистрали.

Повышенная нагрузка идет и на оборудование. Так, насосные станции, которые подают воду в дома, могут работать на пределе возможностей или же отключаться из-за перегрева.

«Убедительно просим вас ограничить расход воды из центрального водоснабжения для полива приусадебных участков, газонов, а также для заполнения бассейнов», — призвали белорусов коммунальщики.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда закончится жара в Беларуси.

Тем временем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару.