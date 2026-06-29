«Сама виновата»: в Красноярском крае учительнице помогли добиться выплат после травмы в школе

В Ермаковском округе прокуратура помогла учительнице начальных классов добиться пересмотра расследования несчастного случая на работе. Женщина получила перелом руки после падения на территории школы. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в одном из сел округа. Учительница шла по территории школы, споткнулась о металлический штырь, который торчал из разрушенного асфальта, и упала. Комиссия школы при расследовании несчастного случая сначала пришла к выводу, что причиной происшествия стали «торопливость» и «спешка» самой работницы.
Прокуратура изучила материалы расследования и записи с камер видеонаблюдения. После проверки ведомство потребовало пересмотреть выводы комиссии. Версию о личной неосторожности учительницы исключили. Причиной несчастного случая официально признали неудовлетворительное состояние территории школы, в том числе выступающую металлическую арматуру и разрушенное асфальтовое покрытие.
После проверки опасные металлические штыри срезали, территорию школы обследовали и устранили выявленные нарушения. Должностных лиц, допустивших формальный подход к расследованию, привлекли к дисциплинарной ответственности. Исправленные материалы расследования направили в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования и Государственную инспекцию труда. Теперь учительница сможет получить предусмотренные законом страховые выплаты.