«Сама виновата»: в Красноярском крае учительнице помогли добиться выплат после травмы в школе

Инцидент произошел в одном из сел округа. Учительница шла по территории школы, споткнулась о металлический штырь, который торчал из разрушенного асфальта, и упала. Комиссия школы при расследовании несчастного случая сначала пришла к выводу, что причиной происшествия стали «торопливость» и «спешка» самой работницы.