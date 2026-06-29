Shot: Улицкая продала всю недвижимость в России более чем за 100 миллионов рублей

Ранее Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Это не первый раз, когда писательницу наказывают по статье об иноагентах. В середине октября этот же суд оштрафовал Улицкую* на ту же сумму за аналогичное правонарушение.