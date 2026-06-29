Shot: Улицкая продала всю недвижимость в России более чем за 100 миллионов рублей

Писательница Людмила Улицкая*, по данным Shot, продала всю принадлежавшую ей недвижимость в России. Общая стоимость реализованных квартир оценивается более чем в 100 миллионов рублей.
Сообщается, что после переезда в Берлин в 2022 году Улицкая* избавилась от трех квартир в Москве, две из которых располагались в жилом комплексе «Советский писатель», а еще одна — на Ленинградском проспекте.
По информации источника, после продажи недвижимости у писательницы осталось только индивидуальное предпринимательство с заблокированными банковскими счетами. Блокировка была введена в 2024 году из-за непредставления налоговой декларации.
При этом, как утверждается, Улицкая* продолжает хранить часть средств на российских банковских вкладах. С начала специальной военной операции она получила более 100 тысяч рублей пассивного дохода по депозитам, передает Telegram-канал.
Ранее Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Это не первый раз, когда писательницу наказывают по статье об иноагентах. В середине октября этот же суд оштрафовал Улицкую* на ту же сумму за аналогичное правонарушение.
*Включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.