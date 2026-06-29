Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о фейке про возвращение в России смертной казни

Эти утверждения связаны с неверной интерпретацией законодательной инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Фейк про возвращение в России смертной казни распространяется в сети. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в канале «Война с фейками» в мессенджере МАКС.

Утверждения о возвращении смертной казни связаны с неверной интерпретацией законодательной инициативы. В Госдуму РФ действительно внесли законопроект, в котором фигурирует эта мера. Однако документ не предлагает её как единственную возможную, а лишь включает в перечень наказаний за коррупционные преступления.

Авторы канала также напомнили, что в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Высшей мерой наказания в стране является пожизненное заключение.