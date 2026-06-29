Воронежцев предупредили о фейке про возвращение в России смертной казни

Утверждения о возвращении смертной казни связаны с неверной интерпретацией законодательной инициативы. В Госдуму РФ действительно внесли законопроект, в котором фигурирует эта мера. Однако документ не предлагает её как единственную возможную, а лишь включает в перечень наказаний за коррупционные преступления.