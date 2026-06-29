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Воронежец сыграл свадьбу с нигерийкой

Необычная церемония регистрации брака прошла в Новой Усмани.

Источник: Комсомольская правда

В отделе ЗАГС Новоусманского района зарегистрировали необычный брак. 20 июня воронежец Андрей взял в жены нигерийку Каролину.

30 лет назад, в 1996-м, в воронежском Дворце бракосочетаний поженились родители Каролины, объединив русскую культуру и традиции Федеративной Республики Нигерия. А теперь и их дочь отдала сердце русскому парню, сообщило управление ЗАГС Воронежской области.

Ребята познакомились в 2021 году во время учебы в ВГТУ, где активно участвовали в студенческой жизни. Как рассказал молодой муж, Каролина покорила его искренностью, легкостью и жизнерадостностью. А по признанию девушки, Андрей привлек ее спокойствием, пониманием и душевностью. Супруги образно говорят о себе: «Каролина — огонь, Андрей — вода».