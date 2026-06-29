Воронежец сыграл свадьбу с нигерийкой

Ребята познакомились в 2021 году во время учебы в ВГТУ, где активно участвовали в студенческой жизни. Как рассказал молодой муж, Каролина покорила его искренностью, легкостью и жизнерадостностью. А по признанию девушки, Андрей привлек ее спокойствием, пониманием и душевностью. Супруги образно говорят о себе: «Каролина — огонь, Андрей — вода».