Старо-Невский ушел на обновление: первые кадры масштабного ремонта проспекта

На снимках видно, что дорожные службы уже сняли значительную часть старого асфальта, вдоль проспекта работает дорожная техника, самосвалы вывозят срезанное покрытие, а рабочие продолжают фрезерование проезжей части. На отдельных участках установлены временные пешеходные переходы и ограждения, чтобы обеспечить безопасность горожан во время ремонта. Одновременно на одном из участков проспекта специалисты «Водоканала» проводят земляные работы, из-за чего часть дороги дополнительно огорожена.
При этом владелец Tesla Cybertruck, судя по кадрам, решил, что его футуристичный пикап выше любых правил и спокойно оставил его прямо в зоне работ.
Согласно данным Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), первый этап ремонта проходит с 5:00 28 июня до 5:00 7 июля на участке Старо-Невского проспекта от площади Восстания до Исполкомской улицы. До 4 июля для движения остается открытым перекресток Невского проспекта с Полтавской улицей, после чего до утра 6 июля его полностью закроют.
На время ремонта изменены маршруты ряда автобусов и троллейбусов, а объезд организован по Херсонской улице, проспекту Бакунина, 2-й Советской, Полтавской и Миргородской улицам.