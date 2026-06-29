Старо-Невский ушел на обновление: первые кадры масштабного ремонта проспекта

Согласно данным Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), первый этап ремонта проходит с 5:00 28 июня до 5:00 7 июля на участке Старо-Невского проспекта от площади Восстания до Исполкомской улицы. До 4 июля для движения остается открытым перекресток Невского проспекта с Полтавской улицей, после чего до утра 6 июля его полностью закроют.