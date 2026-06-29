За сутки в Ростовской области спасатели потушили девять пожаров

За минувшие сутки 28 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.
Также за сутки произошло три загорания сухой растительности. Спасатели также оказали помощь на одном дорожно-транспортном происшествии.
На ликвидацию всех происшествий привлекались 176 человек личного состава и 44 единицы спецтехники.
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