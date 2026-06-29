Профессор Ольга Рвачёва — о переломных моментах истории

— Большинство донских казаков в момент начала Гражданской войны поддерживали не советскую власть, а антибольшевистские силы, — говорит Ольга Владимировна. — У этого были объективные предпосылки. Когда рушилась Российская империя, казачество являлось давно сложившимся военно-служивым сословием, на которое государство традиционно опиралось. В обмен на служебную повинность казачество имело широкий набор льгот и прав в сфере местного самоуправления, землепользования, товарооборота, налогов и т. п. По историческим данным, к 1917 году на Дону, вернее на территории Области Войска Донского, часть которой затем отошла к нашему региону, насчитывалось около 1,5 млн казаков. Казаки на Дону владели значительной частью земельного фонда. Соответственно, понятна реакция казачества на бурные перемены в стране — это было стремление любыми путями удержать контроль над собственными ресурсами и привилегиями.