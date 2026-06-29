Алкоголь остается одной из главных причин смертности нижегородцев

С 30 июня по 6 июля в России проходит Неделя снижения смертности от внешних причин — её проводят, чтобы привлечь внимание к предотвратимым трагедиям: ДТП, утоплениям, падениям, пожарам, отравлениям. Об этом рассказали в НИА «Нижний Новгород».
По данным ВОЗ, алкоголь ежегодно становится причиной 2,6 млн смертей (4,7% от общего числа). Эта статистика касается и Нижегородской области. Из них около 1,6 млн связаны с неинфекционными заболеваниями (цирроз печени, сердечно‑сосудистые патологии, онкология), а порядка 400 тысяч — с травмами из‑за рискованного поведения.
Как отмечает Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, спиртное не просто вредит здоровью, но и напрямую повышает риск несчастных случаев: снижает скорость реакции и координацию, мешает адекватно оценивать опасность, нередко провоцирует агрессивное поведение. В тяжёлых случаях опьянение грозит удушьем, переохлаждением или гибелью при пожаре.
Особенно уязвимы подростки и молодёжь: для них характерно эпизодическое употребление больших доз алкоголя, из‑за чего они чаще идут на опасные поступки — садятся за руль, купаются в запрещённых местах, участвуют в рискованных развлечениях. При этом алкоголь негативно влияет на развитие мозга, память и способность к обучению.
Проблема выходит за рамки личной ответственности: нетрезвый водитель угрожает жизни пассажиров и других участников движения, а бытовая агрессия в состоянии опьянения нередко приводит к травмам близких.
Для снижения рисков государство применяет комплекс мер: ограничивает продажу алкоголя, повышает акцизы, ужесточает наказание за вождение в пьяном виде, запрещает рекламу спиртного. Важную роль играет профилактика — в школах и вузах проводят просветительские программы, а медучреждения организуют консультации и скрининги, оказывают помощь людям с алкогольной зависимостью.
Ранее мужчина заживо сгорел возле местной «разливайки» в Нижнем Новгороде.