Алкоголь остается одной из главных причин смертности нижегородцев

Особенно уязвимы подростки и молодёжь: для них характерно эпизодическое употребление больших доз алкоголя, из‑за чего они чаще идут на опасные поступки — садятся за руль, купаются в запрещённых местах, участвуют в рискованных развлечениях. При этом алкоголь негативно влияет на развитие мозга, память и способность к обучению.