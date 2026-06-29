Дорожные работы в микрорайоне Строитель пройдут на этой неделе

Мэрия Хабаровска опубликовала план ремонта дорог в краевой столице на ближайшую неделю. Дорожники проведут «ямочный» ремонт улиц Солженицына, Сысоева и Кубяка, а также проездов в районе улицы Шеронова. Они вырежут участки разбитого асфальта и уложат на них свежее дорожное покрытие. Кроме того, продолжится капитальная реконструкция проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, а также участков улиц Шеронова (от улицы Волочаевской до улицы Ленина) и Запарина (от переулка Конечного до улицы Ленина).