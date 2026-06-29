Управляющую ТСЖ в Советской Гавани осудили за кражу 185 тыс. рублей со счета дома

Советско-Гаванский городской суд вынес приговор местной жительнице 1989 г.р., признанной виновной в хищении более 185 000 рублей со счета ТСЖ «Серышева 3». Суд установил, что, будучи управляющим, с февраля по октябрь 2025 года она совершала переводы третьим лицам и оплачивала личные нужды картой Товарищества. Подсудимая вину признала, от показаний отказалась (ст. 51 Конституции РФ). С учетом смягчающих обстоятельств назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск ТСЖ удовлетворен частично: с учетом добровольного возмещения части ущерба взыскано 161 246 рублей 40 копеек. Приговор вступил в законную силу.