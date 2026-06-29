Приставы Прикамья арестовали у должников девять автомобилей

Главное управление ФССП России по Пермскому краю напоминает, что АПК «Дорожный пристав» на основе технологии распознавания регистрационных знаков проверяет номера проезжающих автомашин в совокупности с данными об их владельцах по базе должников. Если обнаруживается, что собственник той или иной машины имеет задолженность, система информирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. После чего судебные приставы прямо на месте взыскивают с водителя задолженность или накладывают арест на его имущество.