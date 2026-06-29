В Красноярске проведут повторную обработку от клещей на Гремячей гриве и в Серебряном логу

Сегодня, 29 июня, с 11:30 до 14:00 запланировано проведение повторной акарицидной обработки смотровой площадки на Николаевской сопке. Об этом сообщили в соцсетях экопарка «Гремячая грива». Кроме того, планируется выполнить второй этап обработки территорий Гремячей гривы и Серебряного лога. Даты сообщат позже в официальных сообществах в социальных сетях экопарка. Красноярцам напоминают, что акарицидная обработка не гарантирует 100% защиты от клещей. При прогулках рекомендуется соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты; проводить регулярный самоосмотр и осматривать детей и домашних животных.