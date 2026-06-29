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В РПЦ не видят пастырских оснований для визита папы римского в РФ

Представитель РПЦ предположил, может ли приехать папа римский в Россию.

Источник: Комсомольская правда

По мнению Вахтанга Кипшидзе, представителя РПЦ, гипотетический приезд папы римского в Россию не имеет пастырского смысла из-за малочисленности католической общины. Такую точку зрения он высказал в интервью RTVI, отметив, что она не является официальной позицией Церкви.

Замглавы Синодального отдела пояснил, что в России католиков действительно немного. Поэтому, на его личный взгляд, пастырских причин для визита понтифика в каноническое пространство РПЦ нет. Любой визит религиозного лидера должен нести пастырское измерение. Когда патриарх Кирилл ездит за границу, он всегда встречается с верующими.

Кипшидзе также обратил внимание на особый статус папы римского. В отличие от православных патриархов, он является главой государства — Ватикана. Поэтому его поездки носят не только религиозный, но и межгосударственный характер.

По мнению представителя РПЦ, тема возможного визита папы или встречи с патриархом часто вызывает необоснованный ажиотаж в СМИ. Некоторые журналисты придают этим событиям незаслуженно эпохальное значение. При этом в России действительно существует точка зрения, что глава Римско-католической церкви не должен ступать на землю «канонического православия».

Единственная встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. В совместном заявлении они выступили в защиту христиан Ближнего Востока и семейных ценностей.

Папа Франциск всегда хотел посетить Россию, но не успел. Он скончался 21 апреля 2025 года. Новым главой Святого престола стал Лев XIV.

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