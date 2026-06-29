В РПЦ не видят пастырских оснований для визита папы римского в РФ

Замглавы Синодального отдела пояснил, что в России католиков действительно немного. Поэтому, на его личный взгляд, пастырских причин для визита понтифика в каноническое пространство РПЦ нет. Любой визит религиозного лидера должен нести пастырское измерение. Когда патриарх Кирилл ездит за границу, он всегда встречается с верующими.