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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июня 2026 года.

Источник: Zakon.kz

Официальные курсы валют Национального банка РК

  • Курс доллара: 486,47 тенге.

  • Курс евро: 554,77 тенге.

  • Курс рубля: 6,26 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах крупных городов

Астана

  • Курс доллара:

    • Средний курс покупки: 483 тенге.

    • Средний курс продажи: 490 тенге.

  • Курс евро:

    • Средний курс покупки: 550 тенге.

    • Средний курс продажи: 560 тенге.

  • Курс рубля:

    • Средний курс покупки: 5,95 тенге.

    • Средний курс продажи: 6,35 тенге.

Алматы

  • Курс доллара:

    • Средний курс покупки: 486 тенге.

    • Средний курс продажи: 488 тенге.

  • Курс евро:

    • Средний курс покупки: 553 тенге.

    • Средний курс продажи: 558 тенге.

  • Курс рубля:

    • Средний курс покупки: 5,90 тенге.

    • Средний курс продажи: 6,05 тенге.

Шымкент

  • Курс доллара:

    • Средний курс покупки: 486,5 тенге.

    • Средний курс продажи: 488,5 тенге.

  • Курс евро:

    • Средний курс покупки: 551,7 тенге.

    • Средний курс продажи: 557,3 тенге.

  • Курс рубля:

    • Средний курс покупки: 5,91 тенге.

    • Средний курс продажи: 6,04 тенге.

Важное примечание

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.