Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня

Официальные курсы валют Национального банка РК
Курс доллара: 486,47 тенге.
Курс евро: 554,77 тенге.
Курс рубля: 6,26 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах крупных городов
Астана
Курс доллара:
Средний курс покупки: 483 тенге.
Средний курс продажи: 490 тенге.
Курс евро:
Средний курс покупки: 550 тенге.
Средний курс продажи: 560 тенге.
Курс рубля:
Средний курс покупки: 5,95 тенге.
Средний курс продажи: 6,35 тенге.
Алматы
Курс доллара:
Средний курс покупки: 486 тенге.
Средний курс продажи: 488 тенге.
Курс евро:
Средний курс покупки: 553 тенге.
Средний курс продажи: 558 тенге.
Курс рубля:
Средний курс покупки: 5,90 тенге.
Средний курс продажи: 6,05 тенге.
Шымкент
Курс доллара:
Средний курс покупки: 486,5 тенге.
Средний курс продажи: 488,5 тенге.
Курс евро:
Средний курс покупки: 551,7 тенге.
Средний курс продажи: 557,3 тенге.
Курс рубля:
Средний курс покупки: 5,91 тенге.
Средний курс продажи: 6,04 тенге.
Важное примечание
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.