Красноярские врачи заметили, что молодежь стала чаще храпеть

«Когда во сне регулярно происходят остановки дыхания и развивается гипоксемия, это не просто мешает отдыхать — это опасно. Человек начинает хуже концентрироваться: растёт риск ДТП, возможны ошибки на работе, которые могут привести к травмам. Но самое тревожное — апноэ многократно повышает вероятность серьёзных проблем с сердцем и сосудами: инсультов, инфарктов», — объяснила врач-сомнолог ФСНКЦ ФМБА России Ольга Коновалова.