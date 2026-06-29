Красноярские врачи заметили, что молодежь стала чаще храпеть

Специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России отмечают рост числа молодых людей 25−35 лет с жалобами на храп. Среди пациентов старше 40 лет проблема встречается у каждого второго.
«Раньше люди по большей части стеснялись обращаться с храпом, сейчас в обществе развивается хороший тренд на долголетие и грамотный подход к своему здоровью. Многие стараются эту проблему решать сразу, поэтому и обращений стало больше», — пояснил врач-оториноларинголог ФСНКЦ ФМБА России Сергей Макаревич.
Среди основных причин храпа врач называет гипертрофию мягкого нёба, увеличенный корень языка, нарушение носового дыхания и лишний вес, при котором жир откладывается в том числе в мягких тканях горла. Самое серьезное и опасное состояние — синдром обструктивного апноэ сна. При нем дыхание останавливается более десяти раз за ночь, что вызывает кислородное голодание.
«Когда во сне регулярно происходят остановки дыхания и развивается гипоксемия, это не просто мешает отдыхать — это опасно. Человек начинает хуже концентрироваться: растёт риск ДТП, возможны ошибки на работе, которые могут привести к травмам. Но самое тревожное — апноэ многократно повышает вероятность серьёзных проблем с сердцем и сосудами: инсультов, инфарктов», — объяснила врач-сомнолог ФСНКЦ ФМБА России Ольга Коновалова.
Для лечения используют СИПАП-терапию — специальный аппарат подает воздух под давлением через маску, не давая дыхательным путям смыкаться. Для диагностики применяют полисомнографию — ночное исследование, которое отслеживает активность мозга, стадии сна, дыхание, сатурацию и ЭКГ. По словам врача функциональной диагностики Николая Конькова, полисомнография также помогает выявить бессонницу и бруксизм.
После диагностики пациента могут направить к ЛОР-врачу или стоматологу для решения вопроса об операции, либо к эндокринологу для коррекции веса.
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