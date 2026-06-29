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От дартса до баскетбола: в Красноярске прошли XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

Яркий и масштабный турнир в этом году собрал более 300 спортсменов из семи команд.

В Красноярске состоялись XХI Летние спортивные игры «Роснефти», организатором которых выступил «РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края.

Яркий и масштабный турнир в этом году собрал более 300 спортсменов из семи команд, представляющих дочерние предприятия компании из Красноярска, Ангарска, Иркутска, Сахалина и Ямало-Ненецкого автономного округа (Новый Уренгой).

Нефтяники состязались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, силовом двоеборье, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте, толкании ядра, беге, бильярде, пулевой стрельбе, перетягивании каната, дартсе и плавании. За три игровых дня были разыграны 350 медалей и 45 кубков.

В общекомандном зачете безоговорочным лидером ХХI Летних спортивных игр в Красноярске стала команда «Ангарской нефтехимической компании» (Ангара), второе место у «Верхнечонскнефтегаз», третьими стали спортсмены из сборной «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

В это же время прошли региональные этапы Летних спортивных игр «Роснефти» в Москве и Уфе. Победители региональных туров встретятся в финале, который состоится осенью, где определятся лучшие спортсмены ХХI Летних спортивных игр.

Поддержка массового, профессионального, а также корпоративного спорта, популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых приоритетов «Роснефти». Компания создает условия для занятий физической культурой для своих сотрудников, развивает спортивную инфраструктуру и проводит масштабные соревнования в регионах присутствия. Зимние и летние спортивные игры, регулярные тренировки и корпоративные турниры помогают сотрудникам укреплять здоровье, развивать командный дух и достигать высоких результатов как в спорте, так и в профессиональной деятельности.