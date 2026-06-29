От дартса до баскетбола: в Красноярске прошли XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

Поддержка массового, профессионального, а также корпоративного спорта, популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых приоритетов «Роснефти». Компания создает условия для занятий физической культурой для своих сотрудников, развивает спортивную инфраструктуру и проводит масштабные соревнования в регионах присутствия. Зимние и летние спортивные игры, регулярные тренировки и корпоративные турниры помогают сотрудникам укреплять здоровье, развивать командный дух и достигать высоких результатов как в спорте, так и в профессиональной деятельности.