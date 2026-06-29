Ветеринарам утвердили новые нормы для психотропных препаратов

С 29 июня в России начал действовать новый порядок расчета потребности в психотропных лекарственных средствах, применяемых в ветеринарии. Документ устанавливает нормативы, которые используются при определении необходимого объема таких препаратов для организаций, работающих с животными.
Документ утверждает нормативы расчета потребности в психотропных лекарственных средствах для ветеринарного применения и заменяет ранее действовавший порядок. Новые правила предназначены для планирования потребности организаций, имеющих право использовать препараты этой категории при оказании ветеринарной помощи.
Приказ не меняет установленный порядок обращения таких лекарственных средств и не вводит новых правил их применения. Он определяет только расчетную основу для формирования обоснованной потребности.
Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года. Одновременно признан утратившим силу прежний приказ, регулировавший этот вопрос. Новые нормативы предназначены для использования в рамках действующего порядка обращения контролируемых лекарственных средств в ветеринарной сфере.
Для владельцев животных новость важна косвенно: от таких нормативов зависит, смогут ли ветеринарные организации планировать обезболивание, наркоз и другие процедуры в рамках законного оборота контролируемых препаратов.
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