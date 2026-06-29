Репетиторы практически стали одной из важнейших статьей расходов у родителей в России

В отчете отмечается: «Репетиторство, специализированные курсы и интернет-подготовка к ЕГЭ нередко описываются как стандартный элемент школьной жизни. Для многих семей это перестало быть “дополнительной помощью”, превратившись в почти обязательный этап подготовки. Вследствие этого семьи, не способные оплачивать услуги репетиторов, оказываются в менее выгодных условиях.