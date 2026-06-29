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Репетиторы практически стали одной из важнейших статьей расходов у родителей в России

Согласно исследованию, в социальных медиа репетиторы и онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ подаются как практически непременное условие успешной сдачи экзаменов.

Согласно исследованию, в социальных медиа репетиторы и онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ подаются как практически непременное условие успешной сдачи экзаменов. Это ставит семьи, не имеющие финансовой возможности нанимать преподавателей, в заведомо более уязвимое положение.

В отчете отмечается: «Репетиторство, специализированные курсы и интернет-подготовка к ЕГЭ нередко описываются как стандартный элемент школьной жизни. Для многих семей это перестало быть “дополнительной помощью”, превратившись в почти обязательный этап подготовки. Вследствие этого семьи, не способные оплачивать услуги репетиторов, оказываются в менее выгодных условиях.

Пользователи также активно обсуждают еще одну сложность: механическую подготовку к экзамену без формирования глубокого понимания предмета. В таких случаях школьник может поступить в престижный вуз, но столкнуться с серьезными проблемами уже на первой сессии".

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