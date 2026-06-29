Автобусное сообщение между Нижним Новгородом и Починковским округом затруднено из-за пробок

Перебои в работе автобусного сообщения между Нижним Новгородом и Починковским муниципальным округом могут происходить из-за дорожно-транспортных заторов на пути следования. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.