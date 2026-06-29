Автобусное сообщение между Нижним Новгородом и Починковским округом затруднено из-за пробок

Перебои в работе автобусного сообщения между Нижним Новгородом и Починковским муниципальным округом могут происходить из-за дорожно-транспортных заторов на пути следования. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Отметим, что областной центр и Починковский округ связывают два межмуниципальных маршрута: № 1020 «Маресево — Автовокзал Щербинки» и № 504 «с. Починки — Автовокзал Щербинки». Их обслуживанием занимается частный перевозчик ООО «АТП». Согласно утвержденному расписанию ежедневно на данных маршрутах выполняется три рейса.
«На основании информации, полученной от перевозчика, отклонения могут происходить из-за дорожно-транспортных заторов по пути следования. В связи с обращением граждан перевозчику поручено усилить контроль за соблюдением пути следования маршрутов», — подчеркнули в профильном ведомстве.
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