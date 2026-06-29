Ушла из жизни бывшая актриса омского ТЮЗа

На протяжении 13 лет, с 1988 по 2001 год, она блистала на сцене Омского театра юного зрителя, будучи одной из самых заметных его актрис. В 2009 году Захаренко решила вновь выйти на театральные подмостки и вместе с супругом присоединилась к труппе тюменского «Ангажемента».