Ушла из жизни бывшая актриса омского ТЮЗа

В субботу, 27 июня 2026 года, коллектив тюменского Молодёжного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко поделился печальной новостью: ушла из жизни их ведущая актриса Альбина Захаренко. Артистке было 63 года.
На протяжении 13 лет, с 1988 по 2001 год, она блистала на сцене Омского театра юного зрителя, будучи одной из самых заметных его актрис. В 2009 году Захаренко решила вновь выйти на театральные подмостки и вместе с супругом присоединилась к труппе тюменского «Ангажемента».
За свою карьеру актриса участвовала в таких спектаклях, как «Мещанин-дворянин», «Косые угодники», «Баба Шанель», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Дневник моей мамы», «Идентификация», «Синяя птица», «Зося» и в ряде других постановок.
На данный момент информации о дате и месте прощания с Альбиной Захаренко нет.
Напомним, ранее стало известно о смерти художника по свету омского Дома актёра Андрея Подлесного.