«Здесь юные таланты делают первые шаги»: Богучанская ГЭС помогла модернизировать актовый зал в кодинской школе

«Актовый зал — это место, где проходят самые важные события в жизни учеников и педагогов, а наши юные таланты делают первые шаги на сцене. Благодаря новому оборудованию школа сможет на самом высоком уровне проводить праздники, творческие фестивали и родительские собрания. Мы искренне благодарны Богучанской ГЭС за этот ценный подарок и внимание к нуждам подрастающего поколения», — отметила директор школы № 4 Татьяна Миронова.