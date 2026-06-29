«Здесь юные таланты делают первые шаги»: Богучанская ГЭС помогла модернизировать актовый зал в кодинской школе

На средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» кодинская школа № 4 им. В. Н. Заборцева приобрела современную акустическую систему, новые кулисы и другое оборудование для оформления актового зала.
Благодаря помощи энергетиков интерьер зала стал более уютным, а голоса выступающих на сцене и музыка звучат торжественно и ясно. Модернизация главного общественного пространства самой большой школы Кежемского округа позволила существенно повысить качество проведения общешкольных и окружных мероприятий.
«Актовый зал — это место, где проходят самые важные события в жизни учеников и педагогов, а наши юные таланты делают первые шаги на сцене. Благодаря новому оборудованию школа сможет на самом высоком уровне проводить праздники, творческие фестивали и родительские собрания. Мы искренне благодарны Богучанской ГЭС за этот ценный подарок и внимание к нуждам подрастающего поколения», — отметила директор школы № 4 Татьяна Миронова.
Зал — центр творческой и общественной жизни школы, в котором регулярно проводят массовые мероприятия для учеников всех возрастов. При финансовой поддержке энергетиков обновлено звуковое оборудование: установлена современная акустическая система с мощными динамиками, обеспечивающая чистое и стабильное звучание во время выступлений.
Школа полностью изменила оформление сцены, установив новые кулисы и специальную театральную драпировку (падугу), которая скрывает механику сцены и улучшает восприятие изображения при просмотре видеороликов на большом экране. Карниз для задней части сцены укомплектован двумя электрическими двигателями и имеет дистанционное управление от пульта. Освещение сцены обеспечат мощные светодиодные прожекторы.
Поддержка образовательных учреждений Кежемского муниципального округа — одно из приоритетных направлений благотворительной программы Богучанской ГЭС. Энергетики регулярно помогают школам и детским садам в обновлении материально-технической базы, ремонте помещений, приобретении учебного и спортивного инвентаря, создавая комфортные и безопасные условия для развития и обучения детей.
В прошлом в школе № 4 для детей с особенностями развития на средства станции построен пандус, оборудован санузел и приобретена коляска для передвижения внутри здания. Одна из секций единоборств, работающих в школе, получила защитную экипировку для юных спортсменов, что позволило обеспечить безопасность тренировок.
Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики оказывают помощь в формировании комфортной городской среды, поддержали проекты общественных объединений и благотворительных фондов.