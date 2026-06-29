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На День молодежи в Красноярске зарегистрировали брак под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев во время празднования Дня молодежи состоялась выездная церемония регистрации брака. Новую семью создали Денис и Анастасия Кузнецовы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев во время празднования Дня молодежи состоялась выездная церемония регистрации брака. Новую семью создали Денис и Анастасия Кузнецовы.

Церемония прошла под открытым небом и стала частью праздничной программы. Молодожены разделили важное событие с родными, друзьями и гостями фестиваля.

«Молодые люди разделили этот трепетный момент с участниками праздника и самыми близкими людьми. Этот день навсегда останется для них особенным Желаем молодожёнам бесконечного счастья и море любви», — сообщили в агентстве ЗАГС.

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